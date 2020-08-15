إمام الحرم المكي: هناك نصوص شرعية دورنا عندها كالمتفرج

15 أغسطس 2020 - 12:17 م

قال الداعية السعودي عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي إن هناك من النصوص الشرعية، ما يجعلنا نقف أمامها كالمتفرج.

وأضاف الكلباني على حسابه في تويتر :" هناك نصوص شرعية نقف عندها موقف المتفرج الذي لا شأن له بها ، فنكتفي منها بالرواية، أو الدراية، أو التعجب، ثم ما نلبث أن نحيل فقهها أو معناها أو ما فيها من حث وتحفيز للهمم إلى غيرنا، كأننا لسنا معنيين بالخطاب، وكأن الكتاب المجيد أو السنة المطهرة يتحدثان عبرنا إلى غيرنا . "

وتفاعل متابعو الكلباني مع نص تدوينته، حيث علق أحدهم: " ما حكم تطبيع العلاقات مع الصهاينة ؟ وهل فعلا فعل النبي ص ذلك أم أنه أبرم صلحا مع كفار قريش محدودا بفترة زمنية مدتها 10 سنوات؟".

وعلق آخر: " وأنا أحيل تغريدتك هذي إلى غيري لأني لم أفهمها وانتظر المعنيين".

كما كتب أحد المغردين :" هذه هي مشكلتنا هنا وبسببها نحن بنعاني لما تتفسر إنها لفئة دون أخرى يقع علينا ظلم كبير".

وقال أيضا أحد متابعي الكلباني:" مشكلتنا ياشيخ عادل في التفسير ( تفسير تلك النصوص ) فقد اصبح الغالبية يكيفها حسب أهوائه ومصالحه".