الأهلى يبدأ الاستعداد مبكرا لـ "تماسيح النيل"

15 أغسطس 2020 - 12:39 م





بدأ فريق الأهلى الاستعداد لمباراة أسوان، وخاض الفريق مراناً على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى أمس بهدف لمثله فى الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز.

وحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مع جهازه المعاون، وأخرى مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز فى مباراة أسوان وإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى.