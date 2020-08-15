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"اذهبي لطبيب عيون" ..رد داعية على متصلة تشتكي من رؤية الجن

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تن

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داعية

الجن

رد الداعية، أحمد صبري، علي متصلة اشتكت ، من رؤيتها لتخيلات ومزاولات مخيفة تظنها الجن والشياطين، قائلة: "ذهبت إلى شيخ، صنع لي حجاب وضعته في ملابسي وتحت الوسادة وسألني عن اسمي واسم والدتي".

ومن جهته رد صبري عليها خلال تقديم برنامجه "الكلام الطيب"، المُذاع على فضائية "تن"، قائلا : "الحجاب الذي يصنعه السحرة بلا فائدة، ولا ينفع أحد"، معقبا: "الحجاب تميمة والرسول وعد بأن من يعلق تميمة فلا أتم الله له، اجعلوا يقينكم في الله فهو المنقذ".

وأكد "صبري" بأن الرسول حرم السحر وجعله من الموبقات، وأخبرنا بأن من زار عرافًا فلن تقبل له صلاة أربعين ليلة، مطالبًا المتصلة بضرورة الذهاب إلى طبيب عيون للكشف فربما أصابها ضعف نظر أو خلل بشبكية العين أو يحدث لها التخيلات بسبب سوء تغذية، مشددًا على أن الإنسان لا يستطيع رؤية الجن أو الشياطين بينما هم يستطيعون رؤيتنا، مستشهدًا بقول الله تعالى: " إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ? إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ".

وتابع: " يوجد رجل كان يهدد زوجته بالزواج عليها، فذهبت زوجته إلى ساحر لصناعة حجاب له وبالفعل صنع لها حجاب واشترط عليها بألا تفتحه،وبعدها بفترة سألت الزوجة زوجها عن حقيقة زواجه فأخبرها بأنه يمزح"، مردفا: "فأكدت له الزوجة بأن الحجاب هو من صرف عنه الزواج، فأخذه الزوج ثم فتحه فوجد كتابة (روحي يا ست بعيدة عني، يتجوز ولا ميتجوزي أنا مالي)".

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