ينشر لأول مرة ..هكذا عاش الراحل سعيد صالح داخل محبسه

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السجن

النهار

سعيد صالح


كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، الستار عن فترة دخول والدها السجن، قائلة :"إنها في هذه الفترة كانت تدرس في مرحلة الثانوية العامة وتلقوا خبر سجنه بصدمة واستغراب".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "شارع النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، ، أنها كانت تأخذ الأمور ببساطة عند زياراته وكانت تبتعد عن جو الحزن والبكاء حتى لا تزيد عليه المحنة، معقبًة: "كنت متأكدة بأن أبي سيكون محبوب داخل السجن ولن يتعرض للإهانة من المساجين على غرار ما كنت أشاهده في الأفلام والمسلسلات عن حياة السجون، وبالفعل خرج من السجن الذي استمر سنة بأصحاب كثر منهم عمي يوسف".

وتابعت : "أبي كان سريع التأقلم واستقبله المساجين في أول يوم له بالحبس باحترام على أساس أنه فنان كوميدي من المشاهير"، راوية: "في إحدى الزيارات، طالبنا بإنهاء الزيارة والعودة للمنزل لاشتراكه في مباراة كرة قدم مع زملائه في السجن في هذا الموعد".

وواصلت حديثها: "أبي لم يكن قبل دخوله السجن مواظبا على الصلاة أو قراءة القرآن أو حتى الصوم"، مردفة: "عمي يوسف علمه الصلاة والصوم وقراءة القرآن وأعاد له العلاقة بربنا".

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