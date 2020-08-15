رئيس الوزراء يصل الخرطوم و حمدوك يستقبله

15 أغسطس 2020 - 01:01 م

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى والوفد الوزاري المرافق له إلي مطار الخرطوم الدولي و كان في استقباله الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان وعدد من وزراء الجانب السوداني .

و ستبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الواسعة بين وفدي البلدين تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات كما من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة قيادات مجلس القيادة السوداني ، حسبما نشرت " الوطن " .

ومن الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الموارد المائية والري و الصحة والسكان و التجارة والصناعة في زيارة تستغرق يوم واحد .