» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

15 أغسطس 2020 - 01:16 م

انهار منذ قليل عقار في شارع قصر النيل علي مساحة 1500 متر ومكون دور أرضي و 4 أدوار وتمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ 14 شخص من تحت الأنقاض و إسعاف شخصين و نقل أثنين إلي مستشفي أحمد ماهر لإجراء الإسعافات اللازمة .

ومازالت قوات الحماية المدنية مستمرة في عمليات الإنقاذ بموقع العقار ، وتم فصل كافة المرافق عنه .

في سياق متصل تم فرض كردون أمني بالمنطقة حتى ينتهي رجال الحماية المدنية من القيام بعملهم ، بوجود الإسعاف و الحماية المدنية وقيادات المحافظة و القيادات الأمنية وعلي رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،حسبما نشرت " اليوم السابع " .

و يوجد أسفل العقار بالدور الأرضي شركة صرافة و مصنع و محلات ملابس و مكاتب إدارية وعرض موبيليا مغلق .

جدير بالذكر أنه جاري حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع عمليات الإنقاذ .