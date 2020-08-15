» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

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انهيار عقار

قصر النيل

انهار منذ قليل عقار في شارع قصر النيل علي مساحة 1500 متر ومكون دور أرضي و 4 أدوار وتمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ 14 شخص من تحت الأنقاض و إسعاف شخصين و نقل أثنين إلي مستشفي أحمد ماهر لإجراء الإسعافات اللازمة .

ومازالت قوات الحماية المدنية مستمرة في عمليات الإنقاذ بموقع العقار ، وتم فصل كافة المرافق عنه .

في سياق متصل تم فرض كردون أمني بالمنطقة  حتى ينتهي رجال الحماية المدنية من القيام بعملهم ، بوجود الإسعاف و الحماية المدنية وقيادات المحافظة و القيادات الأمنية وعلي رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،حسبما نشرت " اليوم السابع " .

و يوجد أسفل العقار بالدور الأرضي شركة صرافة و مصنع و محلات ملابس و مكاتب إدارية وعرض موبيليا مغلق .

جدير بالذكر أنه جاري حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع عمليات الإنقاذ .


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