بالصور والفيديو.. إنقاذ 16 شخصا في انهيار عقار بشارع قصر النيل

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إنقاذ 16 شخصا في انهيار عقار بالقصر العيني
إنقاذ 16 شخصا في انهيار عقار بالقصر العيني

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محافظ القاهرة

انهيار عقار

القصر العينى

خالد عبد العال

تواصل قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذي انهار منذ قليل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل.

كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار، ولا توجد حالات وفاة حتى الا?ن.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد انتقل لموقع الحادث، يرافقه القيادات الا?منية بالعاصمة ا?لى مكان حادث انهيار جزئي با?حد العقارات بمنطقة قصر النيل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى با?حد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انهيار با?حد العقارات وجارٍ التعامل مع الموقف.




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