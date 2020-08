» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر

في تدوينة له بالعربية والإنجليزية ، دعا الأمير الوليد بن طلال، إلى تناول الخضروات والفواكه وعدم تناول اللحوم.

وقال الأمير الوليد في تغريدةته التي كتبها بالعربية والإنجليزية على حسابه في تويتر : " لحياة أفضل، كُلْ ما يُزرع في الأرض، لا تأكل ما يمشي على الأرض، للرشاقة واللياقة، لحياة نقية ونظيفة " .

وعلق أحد متابعيه : " تفق مع سموك لكن في شي واحد لا اتفق كيف لا آكل كل مايمشي على الأرض وربي حلله وضروري للجسم والعقل والصحة البدنية من بروتينات وغيرها المهم عدم الإكثار حفظك الله يابوخالد ونصائح مفيدة".









لحياة أفضل

For a Healthier Life



كُلْ ما يُزرع في الأرض

Food is planted

??????????????????????



لا تأكل ما يمشي على الأرض

Food without meat

??????????????????????



للرشاقة واللياقة

Fitness & agility

??????‍????????‍??????‍??????????‍?????‍??



لحياة نقية ونظيفة

For a pure life

??????????????????????