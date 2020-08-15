بـ 20 جنيها.. التعليم العالي: توصلنا لأدوية مدمرة لـ"كورونا"

15 أغسطس 2020 - 01:37 م

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن دراسة إكلينيكية بمدينة الأبحاث ببرج العرب تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.







وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا.







وتابع:" هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا،مشيرا إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا.







وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا، معقبا:"هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها".

