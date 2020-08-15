روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء

15 أغسطس 2020 - 01:49 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، أمس الجمعة، مقطع فيديو يرصد أحد مواطني مدينة تومسك الروسية يقوم بتحطيم الرقم القياسي الأمريكي المسجل العام الماضي برفع الأثقال بوزن 50 كغ تحت الماء.







وأظهر الفيديو أن الروسي أجرى التحدي حابسا أنفاسه تحت مياه بحيرة البجع في قرية بوبيدا، حيث تمت مراقبة الحدث من قبل مراقب مستقل وأطباء ومتخصصين، وبعد ملء جميع المستندات اللازمة، سيتم إرسالها إلى مكتب تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل الرقم رسميا.





يذكر أن فيتالي فيفتشار هو بطل روسيا في عدة مسابقات إقليمية وحامل الرقم القياسي الروسي برفع وزن 55 كيلوغراما بعدد رفعات بلغ 1006 مرات في الساعة.

شاهد الفيديو..





