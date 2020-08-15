التضامن : نصف مليون جنيه أرباح " ديارنا" في أسبوع

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وزيرة التضامن نيفين القباج

متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

وزيرة التضامن

ديارنا

حقق معرض  مبيعات ديارنا بمارينا 5 منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضي  مبيعات  بلغت   574370 جنيه . 

 وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التضامن نيفين القباج  ونشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية إلي أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح قد  حققت 66 ألف و710 جنيه لتصل حتى أول أمس إلى  أكثر من نصف مليون جنيه مما يعبر عن الإقبال المتزايد علي المعروضات لجودتها وأسعارها المناسبة ولأنها تتسم بالتجديد

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان  على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن  قد افتتحت مساء الأربعاء الماضي  معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجاري .


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