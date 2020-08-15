تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مايكل كوهين ،المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف عن فضائحه الخاصة بانتخابات 2016 من خلال كتابه " خائن .. مذكرات " .
و قال كوهين في تصريحاته الصحفية :" لقد تلاعب " ترامب " في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر علي فعل أي شئ من أجل الربح كان دائما نهج متبع لدي ترامب " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
ولم يكشف كوهين أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .
جدير بالذكر أن المحقق الخاص السابق ، روبرت موللر ، قد خلص العام الماضي إلي أن نفذت حملة كبري لمساعدة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016 دون أن يجد أي أدلة علي وقوع مؤامرة جنائية تربط بين حملة ترامب و روسيا .
The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear— Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 13, 2020
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