  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:08 م
Advertisements
بحث متقدم
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

الدكتور زاهي حواس

لأول مرة.. اعتراف قاسٍ لـ"زاهي حواس": كنت طالبا فاشلا بكلية الآثار

الرئيس السيسي والملك سلمان

قرار جمهوري بتخليد اسم الملك سلمان

لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

بـ 20 جنيها.. التعليم العالي: توصلنا لأدوية مدمرة لـ"كورونا"

إنقاذ 16 شخصا في انهيار عقار بالقصر العيني

بالصور والفيديو.. إنقاذ 16 شخصا في انهيار عقار بشارع قصر النيل

مساء اليوم عزاء الفنان سعيد صالح بمسجد عمر مكرم

ينشر لأول مرة ..هكذا عاش الراحل سعيد صالح داخل محبسه

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

عادل الكلباني

إمام الحرم المكي: هناك نصوص شرعية دورنا عندها كالمتفرج

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الحياة السياسية

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى
فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد تكشف عن ظاهرة مرعبة في الكويت: مش معقول اللي بيحصل

#

تغريدة مفاجئة من فجر السعيد عن الوافدين في الكويت

#

فجر السعيد تعلن نتيجة "المسحة" الخاصة بها بعد أنباء إصابتها بـ كورونا

#

انتهاء الحجر الصحي لـ 1000 عائد وخروجهم إلى منازلهم

الامارات

التطبيع

الليرة التركية

فجر السعيد

غسرائيل

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إن الليرة التركية بعد قرار الإمارات الشجاع بالتطبيع مع إسرائيل ستكون أرخص من ورق المناديل.

وأضافت السعيد على حسابه في تويتر :" الرئيس أنور السادات سمو الشيخ محمد بن زايد.قاده سيخلدهم التاريخ..الأول وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وفشل في التطبيع.. الثاني سيوقع الاتفاقية وسيطبّع العلاقات وستستقبل دبي الـ 560 ألف سائح إسرائيلي الذين كانوا يسافرون للسياحة في تركيا وخل الليرة التركية تصير أرخص من ورق المناديل".

وكانت السعيد قد ثمّنت دور الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل قائلة : "دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي..  نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب
» وفاة حارس مرمى الزمالك السابق
» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر
» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل
» "اذهبي لطبيب عيون" ..رد داعية على متصلة تشتكي من رؤية الجن
» القومي للبحوث : زلزال بقوة 3.2 ريختر مركزه أسوان
» 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين
» بكري : هذا الوزير لا يعرف الراحة
» غدا الأحد .."الوزراء" ينهي أزمة التوأم الملتصق بجراحة عاجلة
» خلافات على مبلغ ممارسة الرذيلة.. كشف لغز مقتل أجنبية بأرض اللواء
» الزمالك فى مواجهة صعبة أمام "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة