بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

15 أغسطس 2020 - 02:17 م

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إن الليرة التركية بعد قرار الإمارات الشجاع بالتطبيع مع إسرائيل ستكون أرخص من ورق المناديل.

وأضافت السعيد على حسابه في تويتر :" الرئيس أنور السادات سمو الشيخ محمد بن زايد.قاده سيخلدهم التاريخ..الأول وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وفشل في التطبيع.. الثاني سيوقع الاتفاقية وسيطبّع العلاقات وستستقبل دبي الـ 560 ألف سائح إسرائيلي الذين كانوا يسافرون للسياحة في تركيا وخل الليرة التركية تصير أرخص من ورق المناديل".

وكانت السعيد قد ثمّنت دور الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل قائلة : "دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي.. نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".