تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية

15 أغسطس 2020 - 02:26 م

يعاني الكثير من الناس من مشكلة انتفاخ البطن والتي تسبب الألم وعدم الراحة بل وتؤثر أيضا علي المظهر الخارجي للشخص .

وأشارت بعض المواقع الصحية إلي أن انتفاخ البطن ينتج من امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات ، وذلك يكون بسبب بعض العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة أو بكمية أكثر من اللازم أو بعض أنواع الأطعمة مثل البصل أو الثوم و البروكلي و البقوليات .

ونصح الخبراء بإتباع نظام غذائي صحي و وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول بعض المشروبات ومنها :

1- النعناع فهو يهدئ المعدة ويخفف آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون العصبي كما أنه يحقق الاسترخاء للعضلات و يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة و يقلل الانتفاخ .

2- عصير البطيخ لاحتوائه علي نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم مما يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة .

3- عصير الأناناس لاحتوائه علي أنزيم البروميلين الذي يساعد الجسم علي تكسير البروتين و تعزيز عملية الهضم والقضاء علي الانتفاخ .

4- ماء الليمون وبما أنه مدر طبيعي للبول فأنه يساعد علي التقليل من كمية الملح وبالتالي يقلل الانتفاخ .

5- ماء جوز الهند لاحتوائه علي الإلكتروليت والكالسيوم و الكلوريد والبوتاسيوم مما يساعد علي تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء .