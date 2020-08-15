  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:45 م
Advertisements
بحث متقدم
العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

السعودية تصد هجومًا بالطائرات المفخخة

شويكار

نجل فؤاد المهندس يكشف عن وصية "شويكار" أثناء دفنها

غدى عيد الاحمدي

فيديو صادم.. اغتصاب فتاة سعودية والجاني مفاجأة

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

الدكتور زاهي حواس

لأول مرة.. اعتراف قاسٍ لـ"زاهي حواس": كنت طالبا فاشلا بكلية الآثار

الرئيس السيسي والملك سلمان

قرار جمهوري بتخليد اسم الملك سلمان

لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

بـ 20 جنيها.. التعليم العالي: توصلنا لأدوية مدمرة لـ"كورونا"

تخلص من انتفاخ البطن بهذه المشروبات الطبيعية

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نقي دمك من السموم بهذه المشروبات

#

تخلص من " نكد " الصيف بهذه الطرق البسيطة

#

تخلص من الأرق واحصل على نوم صحي بهذه المشروبات

#

تخلص من سموم جسمك بهذه المشروبات

الليمون

النعناع

جوز الهند

انتفاخ البطن

يعاني الكثير من الناس من مشكلة  انتفاخ البطن والتي تسبب الألم وعدم الراحة بل وتؤثر أيضا علي المظهر الخارجي للشخص .

وأشارت بعض المواقع الصحية إلي أن انتفاخ البطن ينتج من امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات ، وذلك يكون بسبب بعض العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة أو بكمية أكثر من اللازم أو بعض أنواع الأطعمة مثل البصل أو الثوم و البروكلي و البقوليات .

ونصح الخبراء بإتباع نظام غذائي صحي و وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول بعض المشروبات ومنها :

1-  النعناع فهو يهدئ المعدة ويخفف آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون العصبي كما أنه يحقق الاسترخاء للعضلات و يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة و يقلل الانتفاخ .

2-  عصير البطيخ لاحتوائه علي نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم مما يساعد علي التخلص من الغازات المحتبسة .

3-   عصير الأناناس لاحتوائه علي أنزيم البروميلين الذي يساعد الجسم علي تكسير البروتين و تعزيز عملية الهضم والقضاء علي الانتفاخ .

4-   ماء الليمون وبما أنه مدر طبيعي للبول فأنه يساعد علي التقليل من كمية الملح وبالتالي يقلل الانتفاخ .

5-  ماء جوز الهند لاحتوائه علي الإلكتروليت والكالسيوم و الكلوريد والبوتاسيوم مما يساعد علي تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقة مع "عيل".. كشف لغز العثور على جثة ستينية في العجوزة
» عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة
» "الجبلاية" فى ورطة بسبب القمة
» عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب
» وفاة حارس مرمى الزمالك السابق
» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر
» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل
» "اذهبي لطبيب عيون" ..رد داعية على متصلة تشتكي من رؤية الجن
» القومي للبحوث : زلزال بقوة 3.2 ريختر مركزه أسوان
» 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين
» بكري : هذا الوزير لا يعرف الراحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة