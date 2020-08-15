حساسين لوزيرة الصحة: بقالي سنتين بكلمك ولا حياة لمن تنادي

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البرلماني سعيد حساسين
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حساسين



تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن نسبة العجز الكبيرة في الصيادلة نتيجة لعدم تكليف صيادلة دفعة 2018 2019.

وأكد "حساسين" في بيانه ، أنه طبقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن نقابة الصيادلة فهناك نحو 32 ألف صيدلي عاطلين تخرجوا ولم يجدوا فرص عمل لهم، معقبا:"إننى منذ أكثر من عامين وانا اطالب الوزيرة بإصدار قرار فورى بتكليف خريجى كليات الصيادلة دفعته عام 2018 وعام 2019 ولكن لا حياة لمن تنادي".

وشدد حساسين ،علي ضرورة فض الاشتباك بتكليف دفعة 2018، 2019، لان دفعة 2020 التى انتهت امتحاناتها والنتيجة على الأبواب وسيصبح عدد الصيادلة من العاطلين إلى ستين ألف.

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