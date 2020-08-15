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السعودية تصد هجومًا بالطائرات المفخخة

عرب وعالم

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود
الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

محمد فضل

السعودية

هجوم

الحوثيين

طائرات مفخخة

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون من صنعاء، باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.


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