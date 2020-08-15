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فنان شهير يهدد رئيس دولة: سأجعلك تبكي في قصرك

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محمد فضل- متابعات

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استغل الممثل الأمريكي تشاك نوريس الاحتجاجات في بيلاروس ليطلق إهانات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر منصة تدفع أموالا للمشاهير.

وخاطب الممثل الأمريكي  رئيس بيلاروس بلهجة مهينة، وتوعد "بجعله يبكي". ونشر فيديو مناشدته وتهديده على موقع "يوتوب".

وقال متوعدا رئيس بيلاروس: "كما تعلم، عندما أقطع البصل، هو يبكي. لذا إذا لم تتوقف عن فعل ما تفعله الآن، فسوف آتي إلى أحد قصورك وأجعلك تبكي".

وذكرت وسائل الإعلام أن هذا الفيديو تم تسجيله من خلال خدمة كاميو. حيث أنه باستخدام هذه المنصة، يمكنك طلب مقاطع فيديو متنوعة من المشاهير مقابل بدل مالي معين. وبنفس الطريقة، ظهر مقطع فيديو يعبر فيه الممثل إيليا وود عن دعمه اللامحدود، للمرشح الرئاسي السابق في بيلاروس، فيكتور باباريكو، الذي اعتقل في يونيو الماضي.

واندلعت عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري، احتجاجات في جميع أنحاء بيلاروس بسبب استياء السكان من نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت حصول لوكاشينكو على 80.1% من أصوات الناخبين مقابل 10.1% لمرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات.


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