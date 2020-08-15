» عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة

15 أغسطس 2020 - 04:24 م

نجت فتاتان أثناء ممارستهما التجديف من الموت بأعجوبة بعد أن ظلتا في البحر لمدة 15 ساعة من خلال التشبث بعوامة.





اختفت سارة فيني (23 عامًا) وإلين جلين (17 عامًا) في رحلة على متن مجداف في شاطئ فوربو في كونيمارا بأيرلندا يوم الأربعاء.





وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد"، أن الفتاتين فُقدتا في البحر لمدة 15 ساعة قبل أن ينقذهما أخيرًا صيادان أيرلنديان.





وقالت المتزلجتان، اللتان تتعافيان الآن، إنهما نجتا من خلال التشبث بأواني جراد البحر أثناء العواصف الرعدية المرعبة.





وأشارتا إلى أنهما صرختا بينما كانت مروحية إنقاذ تحلق في سماء المنطقة، لكنها أخطأتهما وتركتهما بلا حول ولا قوة في الماء.





غير أنهما عقدتا العزم على القتال، وربطا ألواح التجديف الخاصة بهما في العوامات وتناوبتا على النوم، على أمل يائس أن يتم العثور عليهما في النهاية.





ولم يعثر عليهما الصياد باتريك أوفر وابنه مورجان إلا صباح الخميس.





قالت سارة لراديو (RTE): "لقد خرجت للتجديف كثيرًا ولكن سارة لم تخرج كثيرًا من قبل لكننا كنا قد خرجنا ليلتين متتاليتين معًا، لذلك علمنا عندما انطلقنا يوم الخميس أنه لن يكون الظلام".





وأضافت: "ذهبنا أبعد قليلاً حيث كان هناك أشخاص يسبحون بالقرب منا، ولكن بعد ذلك جاءت الرياح بسرعة خلفنا ولم نلاحظ المسافة التي استغرقتها".





وتابعت: "أصبحت الرياح قوية جدًا وأصبحت الأمواج قوية جدًا بسرعة كبيرة، لذا فقد عرفنا نوعًا ما أننا لن نعود مرة أخرى. على الفور، قمنا للتو بربط لوحي المجداف معًا حتى نتمكن من البقاء معًا.





واستدركت قائلة: "حاولنا التجديف لكن الأمواج أصبحت قوية. لقد بدأنا في محاولة التجديف مرة أخرى عندما أدركنا مدى بعدنا عن الشاطئ ، لكن الأمر كان مجرد أن الرياح قد التقطت بسرعة كبيرة وأصبحت الأمواج قوية جدًا".





ومضت شارحة ما تعرضتا له: "لقد تصورنا نوعًا ما أننا لن نكون قادرين على العودة إلى الشاطئ، لذلك بدأنا بالصراخ على أمل أن يسمعنا أحدهم ويأتي لطلب المساعدة. كانت الرياح قوية جدًا لدرجة أن أحداً لم يسمع صراخنا".





وشرحت قائلة: "كنا نرى أن هناك أشخاصًا على الشاطئ ولكن لم يسمع أحد منا صراخ، كنا بعيدين إلى حد ما".





وقالت إيلين إنها قررت ربط لوحتي التجديف معًا. وأضافت: "لقد اعتقدت أنه سيكون الأمر أكثر صعوبة إذا انتهى بنا المطاف في التفجير بشكل منفصل".









وأشارت إلى أنهما كانتا على دراية بالخطر الذي يواجهانه، لكنهما قررتا التزام الهدوء.









وقالت: "في البداية، أدركنا مدى عمق المياه، لذلك شعرنا بالذعر قليلاً لكننا قلنا أنه لا فائدة من الذعر. قلنا للتو أننا يجب أن نظل إيجابيين وكل شيء سيكون على ما يرام".









وأردفت: "كانت هناك رياح شديدة ورعد وبرق. "كنا مجمدين تمامًا وخائفين حقًا. أعتقد أننا كنا متأكدين تمامًا من أنه سيتم العثور علينا".









وزادات: "كنا قلقين بشأن مدى برودتنا لأننا كنا نرتعش مثل أوراق الشجر ونتجمد. بعد فوات الأوان، يبدو الأمر غريبًا جدًا لكننا حقًا حافظنا على هدوئنا. ربما لم ندرك حجم الخطر الذي كنا نشعر به".









في النهاية، اكتشف الصيادون الأبطال مجاديفهما وهم يلوحان بها وأخذاهما إلى بر الأمان.







