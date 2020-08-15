الخنزير سارق «لاب توب» الرجل العاري يواجه القتل

15 أغسطس 2020 - 04:37 م

يواجه خنزير جعل رجلاً ألمانيًا يجري وراءه عاريًا، الموت ذبحًا، بعد أن صدرت أوامر بمطاردته وذبحه، لتفادي إزعاج السكان المحليين.





وتعود الواقعة إلى ما قبل أيام قليلة عندما سرق خنزير بري حقيبة الرجل في غابة جرونوالد الريفية ببرلين، ما دفع الرجل للركض وراءه عاريًا، في محاولة لإمساكه واستعادة حقيبته التي كانت تحتوي على جهاز حاسوب.





ويواجه الخنزير القتل، في ظل شكاوى السكان المحليين من مناوشات الخنازير.





وأفاد موقع دويتشه فيله الألماني (DW)، أن الخنزير الأم، وطفليها الصغيران سيذبحون.





وعادة ما تبقى الخنازير البرية في مكانها، لكن لا يبدو أنها اصطدمت بالبشر الذين يقضون وقتًا أطول في الهواء الطلق بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقالت كاتيا كامر، رئيسة لجنة الغابات في جرونوالد لمحطة rbb24)) العامة: "تنجذب الخنازير إلى بحيرة تيوفلسسي في الغابة بسبب الحرارة و"الكمية الهائلة" من الصغار الذين يتركهم السباحون".





وبمجرد أن تختار الخنازير البرية مكانًا تحبه، فإنها لن تغادر بمفردها. وأضافت: "لحسن الحظ، لم تكن هناك حتى الآن أي اشتباكات خطيرة بين الخنازير البرية في تيوفلسسي".





مع ذلك، قد يكون لدى الخنزير أمل في البقاء على قيد الحياة لعدة أسباب.





إذ أنه بموجب القانون، لا يمكن إطلاق النار على الأمهات اللائي لديهن خنازير أصغر من 6 أشهر، ولا يمكن للصيادين إطلاق النار بالقرب من البحيرة مع وجود الكثير من السباحين. فضلاً عن أن النجومية على الإنترنت قد تنقذ الخنزير أيضًا.





وقالت رئيسة لجنة الغابات في جرونوالد: "من الواضح أنها ذكية بشكل خاص".





والتقطت سيدة كانت حاضرة لحظة وقوع السرقة، مجموعة من الصور للرجل، وهو يركض عاريًا وراء الخنزير، والذي كان يتجه بالحقيبة إلى الغابة في محاولة للانفراد بها.



