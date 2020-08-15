  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
بحث متقدم
محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)

(إف بي آي) يتوجه إلى بيروت للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

داريوس سيسومس

مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده

رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا يستغيث بـ «بوتين» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

السعودية تصد هجومًا بالطائرات المفخخة

شويكار

نجل فؤاد المهندس يكشف عن وصية "شويكار" أثناء دفنها

غدى عيد الاحمدي

فيديو صادم.. اغتصاب فتاة سعودية والجاني مفاجأة

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

1413 إصابة و 30 وفاة جديدة في السعودية بكورونا

عرب وعالم

السعودية- كورونا
السعودية- كورونا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

1342 إصابة و35 وفاة بكورونا في السعودية

#

1759 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

السعودية

الصحة

إصابات

كورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 35 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من أغسطس عندما تم تسجيل 30 وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في المملكة خلال اليوم الأخير 1413 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 297315 بما في ذلك 3369 حالة وفاة و29459 حالة نشطة منها 1766 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1528 مصابا بكورونا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 264487 شخصا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ما علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال؟
» مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي
» مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده
» 1413 إصابة و 30 وفاة جديدة في السعودية بكورونا
» علاقة مع "عيل".. كشف لغز العثور على جثة ستينية في العجوزة
» عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة
» "الجبلاية" فى ورطة بسبب القمة
» عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب
» وفاة حارس مرمى الزمالك السابق
» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر
» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة