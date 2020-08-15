  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
بحث متقدم
محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)

(إف بي آي) يتوجه إلى بيروت للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

داريوس سيسومس

مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده

رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا يستغيث بـ «بوتين» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

السعودية تصد هجومًا بالطائرات المفخخة

شويكار

نجل فؤاد المهندس يكشف عن وصية "شويكار" أثناء دفنها

غدى عيد الاحمدي

فيديو صادم.. اغتصاب فتاة سعودية والجاني مفاجأة

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

بعد تطبيع الإمارات.. فجر السعيد: الليرة التركية هتكون أرخص من ورق المناديل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تهديد جديد بكشف فضائح ترامب

مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده

آخر الأخبار

داريوس سيسومس
داريوس سيسومس

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك ينعي "عادل" بعد وفاته بكورونا: شهادته ساهمت في تبرئتنا

#

فيديو.. نقل نجل «دينا» إلى المستشفى ووالدته تحذر من هذا الأمر

#

وفاة المفكر و الداعية الإسلامي "محمد عمارة" .. وهذه وصيته

#

علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء

قتل طفل أمريكي في الخامسة من عمره برصاص جاره الشاب في ولاية نورث كارولينا، فيما يكتنف الغموض دوافع الجريمة التي وقعت في الأسبوع الماضي.
وقال أوستن هينانت والد الطفل لتليفزيون (WRAL-TV) قبل تشييع جنازة نجله كانون: "(لا يمكنك) تخيل ما يشبه حمل ابنك بين ذراعيك بجرح طلق ناري في الرأس، ودمه يسيل على ذراعيك".

واتهم داريوس سيسومس (25 عامًا) بقتل الصبي في وقت متأخر بعد ظهر الاحد الماضي وإطلاق النار عليه في رأسه من مسافة قريبة، وفقًا للشرطة وشهود عيان. 


وقُتل كانون بينما كان يقود دراجة في فناء منزل أسرته في ويلسون، وكانت شقيقتاع 7 و 8 سنوات برفقته وقت إطلاق النار عليه، بحسب التقارير. 

وأشار والد الطفل المكلوم إلى أن المتهم بقتل ولده جاره، وكان قد دعاه إلى منزله في الليلة السابقة لتناول العشاء، وشربا البيرة معًا في الشرفة.

وقال هينانت: "لم يكن هناك أي شيء بيني وبينه، أي دماء على الإطلاق، حتى يكون لديه سبب لفعل ذلك". 

وأضاف أنه ركض إلى كانون بعد أن سمع دوي الرصاص من داخل المنزل. "صرخت، أي شخص، الرجاء مساعدتي في إنقاذ ابني.. ساعدني الله، أنقذ ابني، من فضلك".

وقال إنه رأى سيسومس يمشي وبيده مسدس، وركب سيارة ثم انطلق. وأضاف: "كنت أنظر إليه وأنا أحمل كانون. كنت مليئًا بالغضب، لكنني لم أستطع ترك ابني. أردت أن أكون مع ابني".

وقال متحدث باسم الشرطة الخميس إنه ليس لديه معلومات عن الدافع لإطلاق النار.

وجذبت جنازة كانون الخميس المئات من المعزين في منطقة ويلسون.

قال جد كانون، ميريل رايس خارج منزل الجنازة: "كان كانون من النوع الذي كان دائمًا مهذبًا، نوعًا ما مسترخيًا، لكنه كان طفلاً صغيرًا جميلًا".


وقالت الشرطة إن سيسوم وجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى وتم احتجازه بدون كفالة.


وعبر والدا المتهم عن حزنهما للجريمة التي ارتكبها نجلهما. ويعتقدان أن كان يتعاطى المخدرات وكان يعاني من الهلوسة وقت إطلاق النار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ما علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال؟
» مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي
» مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده
» 1413 إصابة و 30 وفاة جديدة في السعودية بكورونا
» علاقة مع "عيل".. كشف لغز العثور على جثة ستينية في العجوزة
» عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة
» "الجبلاية" فى ورطة بسبب القمة
» عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب
» وفاة حارس مرمى الزمالك السابق
» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر
» تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة