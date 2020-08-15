  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تكشف موعد اعتدال الطقس

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

الإسكندراني

ماذا قالت المخابرات العامة عن سمير الإسكندراني؟

سد النهضة

موقف سوداني قوي دعمًا لمصر في ملف سد النهضة

الإعلامي كارم محمود

من هو الإعلامي المصري «كارم محمود» الذي استقال من «الجزيرة»؟

محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)

(إف بي آي) يتوجه إلى بيروت للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مفتي عمان

مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي

موقف سوداني قوي دعمًا لمصر في ملف سد النهضة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مدبولي في زيارة رسمية للسودان لبحث ملف سد النهضة

#

تصريحات جديدة من لجنة مفاوضات سد النهضة بشأن الأزمة

#

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

#

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، اليوم خلال زيارة الخرطوم في لقاءين منفصلين بكل من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إنه خلال اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، نقل "مدبولي" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص تمنياته للشعب السوداني الشقيق، بالتوفيق والازدهار في المرحلة القادمة، وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية.

وأطلع مدبولي البرهان على نتائج المباحثات المثمرة التي أجراها والوفد الوزاري المرافق، لا سيّما في مجالات الصحة، والكهرباء، والنقل، والتبادل التجاري، مؤكداً على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس السيسي قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء في السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول، وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء في السودان من فيروس سي.

من جانبه، أعرب الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة من جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية، مشيداً في هذا الخصوص باهتمام الرئيس السيسي بالتواصل المستمر معه للاطمئنان على أحوال الشعب السوداني في مختلف النواحي. وأضاف البرهان أن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنامٍ في علاقات البلدين، يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية.

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني، لزيارة مصر، وقد وعد البرهان بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وحول ملف سد النهضة، أبدى البرهان اتفاقه مع الموقف المصري القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية، والامتناع عن أية إجراءات أحادية، بما يُحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا
» فيديو.. وفاة سائق بعد إنقاذه طلاب حافلة مدرسية
» إعدام 3 أشخاص في قضية هزت قنا
» مأساة.. مصرع فتاة بعد أن «سقط هاتفها في الحمام»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة