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أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية

عرب وعالم

أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية

الطيب حسين

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أصدرت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية اليوم السبت، حكما بالسجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية تابعة لدوريات الولاية بسبب كرهه الطيران بالقرب من منزله في منطقة أوغوستا.

وقال ممثلو الادعاء، إن "تيري كيليش (56 عاما) حكم عليه بتهم فدرالية بالاعتداء على شخص يساعد ضابطا أمريكيا واستخدام سلاح ناري أثناء جريمة عنف".

وأضافوا، أن "أحد أفراد الأمن العام كان يقود المروحية في مارس عام 2019، عندما أطلق كيليش النار عليها من بندقية".

وتابعوا: "كانت المروحية تقدم الدعم في عملية البحث عن متهمين بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة".

واعترف كيليش أثناء التحقيق بأنه "لم يعجبه ظهور المروحية قرب منزله فأطلق عليها النار".



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