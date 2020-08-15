لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

وذكر الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية، على تويتر، أن التعليم عن بُعد سيكون عبر منصة مدرستي، وسيتم إطلاقها قريبًا.





وأكد الوزير السعودي، على ثقته بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، كما أكد على دور الأسرة وأولياء الأمور في متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم.

وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وكشف الوزير أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني.وتابع أنها ستكون حضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.



