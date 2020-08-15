راكب أمواج أستراليا ينقذ من فك سمكة قرش

15 أغسطس 2020 - 09:48 م

أنقذ راكب أمواج في أستراليا، زوجته من فك سمكة قرش أبيض هاجمها أثناء ممارستها رياضة ركوب الأمواج في البحر.





وقفز الزوج من لوح التزلج الخاص به ليصارع سمكة قرش كانت تهاجم زوجته، وقام بلكمها بشكل متكرر حتى تركها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.





كانت شانتيل دويل (35 عامًا) تتزلج على شاطئ شيلي في بورت ماكواري بولاية نيو ساوث ويلز، عندما وقع الهجوم.





قام الزوج بلكم سمككة القرش، قبل أن يساعد زوجته في الوصول إلى الشاطئ، وتم نقلها جوا إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات خطيرة في ساقها اليمنى.





وأشاد ستيفن بيرس، الرئيس التنفيذي لـ "سيرف لايف سايفينج" - شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية - بالزوج مارك ربلاي بسبب سرعة استجابته.





ونقلت عنه صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" قوله إن "هذا الرجل جدف وقفز من على لوحه إلى سمكة القرش وضربها حتى تترك زوجته ثم ساعدها في العودة إلى الشاطئ. إنه عمل بطولي حقًا".





وقال المفتش أندرو بيفرلي، من إسعاف "نيو ساوث ويلز" ، إن الناس على الشاطئ قدموا الإسعافات الأولية للسيدة دويل قبل وصول المسعفين.





وقال "يجب الثناء على المارة في الموقع الذين قدموا المساعدة. لقد قاموا بعمل رائع". وأضاف أن هذا هو ثالث هجوم خطير لأسماك القرش على امتداد الساحل في الأشهر الأخيرة.



