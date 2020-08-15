» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

15 أغسطس 2020 - 10:06 م

كشف علماء أن فيروس كورونا المستجد لم يظهر بداية في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان في أواخر العام الماضي، ولكن ظهر على بعد 1000 ميل في عام 2012، في عمق منجم صيني حيث أصيب العمال بمرض غامض يشبه الالتهاب الرئوي بعد تعرضهم للخفافيش.





توصل عالم الفيروسات جوناثان لاثام وعالمة الأحياء الجزيئية أليسون ويلسون، وكلاهما من مشروع موارد العلوم البيولوجية غير الربحي في إيثاكا، إلى النتائج بعد ترجمة أطروحة ماجستير مؤلفة من 66 صفحة للطبيب الصيني الذي عالج عمال المناجم وأرسل عينات أنسجتهم إلى ووهان حيث يقع معهد الفيروسات.





كتب لاثام وويلسون في مقال نُشر في 15 يوليو على موقعهما على الإنترنت: "إن الدليل الذي يحتوي عليه قادنا إلى إعادة النظر في كل شيء اعتقدنا أننا نعرفه عن أصول وباء (كوفيد - 19".





وأضاف لاثام أن فيروس كورونا "هرب بشكل شبه مؤكد" من مختبر ووهان.









وفي أبريل 2012، أصيب ستة عمال مناجم في منجم Mojiang في مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين بالمرض، بعد قضاء أكثر من 14 يومًا في إزالة براز الخفافيش، وتوفي ثلاثة منهم.





في أطروحته، يصف الطبيب لي شو، الذي عالج عمال المناجم، كيف كان المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال جاف، وألم في الأطراف، وفي بعض الحالات، صداع، وهي الأعراض المرتبطة الآن بـ (كوفيد – 19)، كما قال لاثام وويلسون.





وقالا إن الطريقة التي عولج بها عمال المناجم - على سبيل المثال، عن طريق التهوية ومجموعة متنوعة من الأدوية بما في ذلك المنشطات ومخففات الدم والمضادات الحيوية تشبه أيضًا الطريقة التي يتم بها علاج مرضى (كوفيد – 19) في جميع أنحاء العالم.





بعد إجراء اختبارات متعددة لالتهاب الكبد وحمى الضنك وحتى فيروس نقص المناعة البشرية، استشار الطبيب العديد من المتخصصين في جميع أنحاء الصين، من بينهم عالم الفيروسات تشونج نان شان، الذي أدار تفشي مرض السارس في عام 2003، ويعتبر أعظم عالم في البلاد.





قال لاثام وويلسون: "الاجتماع عن بعد مع تشونج نانشان مهم. هذا يعني أن أمراض عمال المناجم الستة كانت مصدر قلق كبير، وثانيًا، أن فيروس كورونا الشبيه بالسارس يعتبر سببًا محتملًا".





كما أرسل الطبيب عينات أنسجة من عمال المناجم إلى مختبر ووهان، نقطة محورية لأبحاث فيروس كورونا في الصين. وهناك"، وجد العلماء أن مصدر العدوى هو فيروس كورونا شبيه بالسارس من خفاش حدوة حصان صيني أحمر اللون"، وفقًا للدراسة.





يعتقد لاثام وويلسون أن الفيروس - بمجرد دخول عمال المناجم - "تطور" إلى سارس CoV-2، "فيروس كورونا غير عادي ممرض بشكل كبير يتكيف مع البشر"، والعينات بطريقة ما هربت من المختبر العام الماضي، مما أدى إلى تحول فيروس كورونا إلى وباء".





على الرغم من أن العلماء في مختبر ووهان قد جمعوا عينات من فيروس كورونا من الخفافيش في نفس المنجم، فقد فاتهم الاتصال بعام 2012، حسبما قال لاثام.









وصرحت شي جينجلي، عالمة الفيروسات في مختبر ووهان والمعروفة باسم "باتوومان" لأبحاثها المكثفة في الفيروسات التاجية المشتقة من الخفافيش لمجلة (Scientific American) في يونيو أن عمال المناجم ماتوا من عدوى فطرية، "على الرغم من أنها كانت مسألة وقت فقط قبل أن يصابوا بفيروس كورونا إذا لم يتم إغلاق المنجم على الفور".





اكتسب رد الفعل على اكتشاف لاثام ويلسون مراجعات إيجابية تدريجيًا من المجتمع العلمي في الولايات المتحدة.





وشاركه عالم الوراثة والمهندس الجزيئي الأمريكي الشهير جورج تشيرش على "تويتر" في يوليو. وفي تغريدة تعود إلى 19 يوليو، وصفه ستيوارت نيومان، الخبير البارز في بيولوجيا الخلية وتشريحها في كلية الطب بنيويورك في ويستشستر، بأنه "أفضل تفسير مصدر حتى الآن لأصول # SARSCoV2".

وقال لاثام: "نشعر أنه يجري تداوله تحت الأرض في المجتمع العلمي. يعتقد الناس أن الأمر يستحق، لكنهم يترددون في الإعلان عنه لأن فيروس كورونا أصبح مسيسًا للغاية".





يزعم المسؤولون الصينيون أن فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 19 مليونًا حول العالم وقتل ما يقرب من 800 ألف شخص، نشأ في ووهان في ديسمبر عن طريق الحيوانات في سوق للمأكولات البحرية.







