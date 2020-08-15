حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

15 أغسطس 2020 - 10:20 م

أكد عبد الرحمن السنجق، صاحب حملة تطهير المقابر بسوهاج، أن الحملة بدأت بغرض تطهير مقابر عائلاتهم بسبب تضرر أفراد كثيرة من الأسرة من أعمال السحر ولكن طالبتهم الكثير من القرى والمراكز المجاورة بتطهير المقابر، قائلا: "وجدت أعمال وسحر داخل المقابر في أول يوم من الحملة حوالى 466 عمل سحر داخل المقابر".



وأضاف عبد الرحمن السنجق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد علي خير، أن الأعمال التي وجدوها كانت على ملابس داخلية وملابس أطفال وكانت تحتوي على أعمال سحر تتعلق بالمرض والفشل الكلوي ووقف الحال، مؤكدا تنظيفهم جيع مراكز سوهاج ويتبقى مركز او اثنين في المقابر كلها.

