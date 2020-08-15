» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تخطي مصر مرحلة الفقر المائي يحتاج توفير 110 مليارات متر مكعب، موضحا أن نسبة العجز المائي في مصر كبيرة يتم تغطيتها من خلال إعادة استخدام المياه التي تستخدم في الزراعة.
وأكد الدكتور هاني سويلم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، أن مصر من أكثر الدول في أفريقيا تميزًا في إعادة استخدام وتدوير المياه في الزراعة، مضيفا: "المياه التي تستخدم في الزراعة يتم إعادتها في المصارف وإعادة تدويرها ومعالجتها، وهذا من أهم مميزات السيستم المصري ونظام عبقري".
وأوضح الدكتور هاني سويلم، أن الإدارة المصرية تسير بوضع معين لتغطية الفقر المائي في مصر ولكن لابد من الحديث عن الإدارة المستدامة للمياه، مشيرا إلى أن 80% من مياه مصر تذهب للزراعة، والاستخدام المنزلي تقريبا 10%، والمستخدم الثالث الصناعة، مطالبا بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه.


 

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