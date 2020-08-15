الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن وجود أحد الأبحاث الإكلينيكية في مدينة الأبحاث توصل إلى تركيبة من دوائين باستخدام "النانو تكنولوجي" يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم، وأن نسبة نجاحه على الحيوانات وصلت إلى 95%.
وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض على فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن التركيبة الدوائية مرتبطة بمستقبلات الخلايا وتقلل من قدرة الفيروس على اختراق الخلايا، مؤكدا أن اللقاح مصري 100%، وسيجري تجربة المركب على البشر خلال الأيام المقبلة.  
وعن زيادة الرسوم في الجامعات الخاصة، أشار عبدالغفار إلى أن وزير التعليم العالي وجه بمراعاة الوضع العام والاقتصادي الذي أصاب الناس بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنه من المقرر النظر خلال الاجتماع الشهري المقبل في تلك الرسوم ومخاطبة رؤساء الجامعات الخاصة بوجود شكاوى بارتفاع الرسوم. 

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