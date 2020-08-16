نشأت الديهي لـ أبو تريكة: أنت مش فاهم أو بتستعبط زي جماعتك

16 أغسطس 2020 - 06:05 ص

شن الإعلامي نشأت الديهي هجوما شرسا على أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة بعد تغريدته التي رفض فيها التطبيع مع إسرائيل .



وأذاع الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" صورة لتغريدة أبو تريكة التي قال فيها: سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَى? عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى? حَتَّى? تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة.



و رد الديهي على هذه التغريدة قائلا: هو بيقصد الإمارات .. لو أنت مش فاهم يا أخ أبو تريكة نحاول نفهمك .. ولو أنت مش عارف نحاول نعرفك .. أما لو بتستعبط زي إخوانك فدي قصة تانية.



