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نشأت الديهي لـ أبو تريكة: أنت مش فاهم أو بتستعبط زي جماعتك

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أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

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شن الإعلامي نشأت الديهي هجوما شرسا على أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة بعد تغريدته التي رفض فيها التطبيع مع إسرائيل .

وأذاع الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" صورة لتغريدة أبو تريكة التي قال فيها: سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَى? عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى? حَتَّى? تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة.

و رد الديهي على هذه التغريدة قائلا: هو بيقصد الإمارات .. لو أنت مش فاهم يا أخ أبو تريكة نحاول نفهمك .. ولو أنت مش عارف نحاول نعرفك .. أما لو بتستعبط زي إخوانك فدي قصة تانية.

وأضاف: قطر اللي أنت قاعد عندهم وبتقبض منهم قاعدين يعملوا علاقات مع إسرائيل .. والأمير حمد بن خليفة قابل شيمون بيريز وأهداه سيف .

وأردف: لو تقدر تطلع وتذيع الفيديوهات بتاعت قطر دي وتقول سقطت الأقنعة وقتها هعتذرلك ومش هطلع في البرنامج بتاعي دا تاني.

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