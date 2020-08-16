ضاحي خلفان يظهر على قناة إسرائيلية: قرار "بن زايد" تاريخي

16 أغسطس 2020 - 06:22 ص

أكد ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - أنه بصدد الظهور على قناة إسرائيلية للحديث عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل .



وقال خلفان في تغريدات: ما اعرفه عن الشيخ محمد بن زايد...انه لا يقدم على أي خطوة الا بدراسة من كافة الجوانب..اتفاقية السلام قرار تاريخي سيؤثر في امن واستقرار المنطقة والاعتراف العالمي بحل الدولتين وقناعة القادة الاسرائيليين...بالتعايش السلمي وحسن الجوار.



وأضاف: بعد ساعة من الآن تقريبا ستكون لي مقابلة عن بعد مذاعة على القناة 12 الاسرائيلية..



