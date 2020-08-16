» الموت يفجع دونالد ترامب

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صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

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حالة من الصدمة سيطرت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وفاة أقرب شخص له في الحياة تقريبا حسب ما صرح به كثيرا.

وتوفي "روبرت" - الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي - والذي اعتاد أن يصفه باسم "حبيبي".

وقال ترامب في بيان مقتضب: بقلب مفعم بالأسى أعلن وفاة شقيقي الرائع روبرت بسلام. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي.

وأضاف: سأفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام.

وكان روبرت يعاني مرضا معينا لم تكشف عنه الأسرة أو البيت الأبيض لكنه كان من أشد المدافعين عن سياسات شقيقه الرئيس الأمريكي.

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