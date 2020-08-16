» فنان شهير: اتعمل ليا "سحر" وهذا ما حدث لي بعدها

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السحر

أحمد فلوس

الأعمال السفلية

كشف فنان مصري شهير عن تعرضه للسحر والأعمال السفلية وغيرها .

وقال الفنان أحمد فلوكس تعقيبا على تطهير المقابر من أعمال السحر في تدوينة عبر "فيس بوك" : شيء قذر.. للأسف لأني مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمي (ولاد ناس) .

تابع: عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده .

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