الرئيس اللبناني: لا أفكر في الاستقالة

16 أغسطس 2020 - 09:09 ص

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا يفكر في الاستقالة بعد استقالة حكومته، لافتا إلي أن التحقيق مستمر في الانفجار الدامي في مرفأ بيروت وسيستغرق المزيد من الوقت .

وأشار خلال مقابلة إعلامية إلي أن كل الفرضيات لا تزال قائمة في التحقيق في أسباب الكارثة لافتا إلي أن التحقيق سيبحث ما إذا كان الانفجار بسبب الإهمال أم أنه قضاء وقدر أم نتيجة تدخل خارجي .

وأوضح أن سبب عدم رغبته في إجراء تحقيق دولي هو أن هناك خبراء أجانب سيشاركون في التحقيق فرنسيين وأمريكيين .