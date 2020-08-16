مستشار بن زايد وجه لها ورطة أخلاقية.. ومذيعة الجزيرة فاجأته بهذا الأمر

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قطر

الامارات

عبد الخالق عبد الله

التطبيع

مستشار بن زايد

عاد السجال مجددا بين الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي وبين الإعلامية حياة اليماني المذيعة بقناة الجزيرة.

وكانت مذيعة الجزيرة قد أعادت تدوينة سابقة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، والتي أعرب فيها عن أسفه لزيارة رئيس وزراء إسرائيل لسلطنة عمان قبل عامين، حيث استنكر عبد الخالق الزيارة، وأنه ضد التطبيع بكل أشكاله المستترة والمعلنة ومع كل الدول فيما ذلك الإمارات.

وعقب إعادة االتدوينة وجه عبد الخالق رسالة قاسية لليماني قائلا :" لغة إن التطبيع خيانة لغة خشبية تصدر عن ديناصورات الإسلام السياسي وأرجو أن تخرجي من عباءة هذه الجماعة البائسة وتستخدمي مفاهيم متسقة مع الوقائع والمستجدات. فالدول لا تخون بل تتعامل مع الضرورات التي تبيح المحرمات شرعا.. واضح انك بورطة أخلاقية في تعاملك مع قناة تدار من جهاز مخابرات".

وجاء رد اليماني :" أنا ملتزمة بالإسلام يا دكتورالتزم أنت بما كنت تقول، أو قل للذي يغرد نيابة عنك أن يحذف التغريدات القديمة".

وتابعت: التطبيع خيانة يا دكتور سواء قامت به قطر أو الإمارات أو السعودية ولكن للأسف بدلاً من أن تتسق مع مبادئك السابقة ها أنت ترد بمنطق لنرى أينا أكثر جبنا أنا أم أنت، آلا يكفي يا دكتور تعاملاً بمنطق رمتني بدائها وانسلت".

وواصل عبد الخالق في رده :" والله يكون في عونك حياة وأنت تعملين في قناة الجزيرة التي تتلقى تعليماتها من جهاز الاستخبارات القطرية التي هي أكثر جهاز استخباراتي عربي يتعامل حالياً مع الموساد الإسرائيلي.. تفضلي بإدانة هذا الجهاز وأتوقع لن تملكي شجاعة وجرأة انتقاد قطر إذا أعلنت غدا التطبيع مع العدو الإسرائيلي؟".


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