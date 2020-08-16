  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:33 ص
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد: إسرائيل من النيل إلى الفرات" خرافة توراتية"

تركي الحمد: إسرائيل من النيل إلى الفرات" خرافة توراتية"

مستشار بن زايد وجه لها ورطة أخلاقية.. ومذيعة الجزيرة فاجأته بهذا الأمر

مستشار بن زايد وجه لها ورطة أخلاقية.. ومذيعة الجزيرة فاجأته بهذا الأمر

رد غير متوقع من مذيعة بي إن سبورت على كاتب سعودي شهير

رد غير متوقع من مذيعة بي إن سبورت على كاتب سعودي شهير

الأمير رشيد

محاولة اغتيال لولي العهد المغربي.. وأنباء عن عزل شقيق الملك

الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني: لا أفكر في الاستقالة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شريف إكرامي

مذيع بقناة الأهلي يكشف أسرار "مرعبة" عن دور إكرامي في رحيل رمضان صبحي

مرتضى منصور

مرتضى: رمضان صبحي مش رايح بيراميدز ولا الزمالك وهينتقل لهذا المكان

أحمد فتحي

أحمد فتحي لـ بيراميدز: يا إما آخد فلوس زي رمضان يا خليني في الأهلي

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يظهر على قناة إسرائيلية: قرار "بن زايد" تاريخي

شهامة زوج.. صراع مع قرش لإنقاذذ زوجته

الصفحة الأخيرة

قرش أبيض
قرش أبيض

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وفاة "شويكار" بعد صراع مع المرض.. ونعي كبير من الفنانين

#

إعدام محامي اشترك في جريمة قتل مع زوجته بالإسكندرية

#

القبض على زوج اعتدى وصور زوجته

#

سعودي أقنع زوجته بعلاقة مع فتاة مصرية ثم اكتشفت الصدمة

استراليا

قرش

ركوب الامواج

لم يفكر  الأسترالي دويل في حياته عندما رأى قرشا يهاجم زوجته بل قفز مسرعا إلى الشاطئ ولكم القرش لينقذ زوجته .

كانت الزوجة شانتل التي تبلغ من العمر 35 عاما تمارس رياضة ركوب الأمواج علي شاطئ بمدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عندما هاجمها قرش أبيض كبير طوله حوالي مترين و أصابها بجروح خطيرة في ساقها اليمني فقفز الزوج مسرعا لينقذها.

وقال شهود عيان إن زوج شانتل قفز على لوح تزلج و جدف بسرعة وقفز عن لوحه وضرب القرش لإجباره علي تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

جدير بالذكر أنه تم عمل الإسعافات اللازمة لها في المستشفى وتم إغلاق الشواطئ لمراقبة الساحل وتحديد مكان القرش. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شهامة زوج.. صراع مع قرش لإنقاذذ زوجته
» حفرت نفقا لتهريب ابنها من السجن.. ماذا حدث؟
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» سر امتناع لبلبة و نجوى فؤاد عن حضور جنازة شويكار
» فنان شهير: اتعمل ليا "سحر" وهذا ما حدث لي بعدها
» الموت يفجع دونالد ترامب
» نجم الأهلي: أنت منافق وطبال أو كداب و بوشين
» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة