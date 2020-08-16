ترامب ينعي شقيقه بكلمات مؤثرة .. ونيويورك تايمز تكشف سبب الوفاة

16 أغسطس 2020 - 10:29 ص

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شقيقه روبرت البالغ من العمر 71 عاما بكلمات مؤثرة قائلاً: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع روبرت، توفي الليلة لم يكن أخي فقط لقد كان أعز أصدقائي سنفتقده كثيرا لكننا سنلتقي مرة أخرى.. ذكراه ستعيش في قلبي إلي الأبد.. روبرت.. أحبك.. أرقد في سلام".

في سياق متصل كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" سبب وفاة شقيق ترامب بأنه توفي نتيجة لإصابته بنزيف في الدماغ، لافتة إلي أن مصادر مقربة قالت إنه لم يكن قادرا علي الحديث في الهاتف خلال الأسابيع الماضية من جراء تدهور حالته الصحية".

جدير بالذكر أن روبرت ترامب رجل أعمال ومطور عقاري متزوج من آن ماري بالان وهي علي قيد الحياة ولم ينجب أبناء لكنه ربي ابن زوجته الأولي أي ريبيه " كريستوفور " .