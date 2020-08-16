بث مباشر.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية

16 أغسطس 2020 - 10:37 ص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية في مجالات النقل ومن أبرزها مترو الأنفاق .

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وسيضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية .

كما تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية علي مساحة 15 فدانا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة علي مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومنطقة السوبر جيت إضافة إلي الأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي.