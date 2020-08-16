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مدبولى: 950 مليار جنيه استثمارات قطاع النقل

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رئيس الوزراء

متابعات- أمينة عبد العال

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وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

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رئيس الوزراء

الرئيس

مترو الأنفاق

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها وجارٍ تنفيذها في مشروعات النقل علي مدار السنوات القليلة الماضية يقترب من 950 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور إنه تم إنفاق 424 مليار جديد بالفعل في مشروعات انتهت كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم و45 مليار في الطرق الداخلية و40 مليارا بالسكك الحديد و33 مليار بمترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.


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