الرئيس :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا "

16 أغسطس 2020 - 11:28 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تطور شبكات الطرق من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين مضيفا :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا و أهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس عشان يتحرك علي الطريق".

و أضاف الرئيس أثناء كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق :" عايزين نبني ونعمل بلدنا ونبقي فرحانين بيها .. أنا مش ضد إن الناس تبني .. عايزين نبني ونعمر ".

و أكمل الرئيس :" لابد من مواجهة التعديات لأن تكاليفه كبيرة جدا علينا مؤكدا لن نترك محور المحمودية هكذا وهنيجي علي نفنسنا ونعمل ده حتى لو كانت التكلفة كبيرة " .