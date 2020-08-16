» الوزير : نقل 2 مليون راكب عام 2030

متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطط للوصول إلي 10200 كيلو متر سكك حديدية بحلول 2024 و 11530 كيلو بحلول 2030 ، لافتا إلي أن السكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميا و هناك خطط لنقل 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 و 2 مليون راكب بحلول عام 2030 .
و أضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور أن تطوير الإشارات من أهم مشروعات السكك الحديدية حيث ساهم في القضاء علي حوادث المزلقانات .
ولفت الوزير إلي أن تكلفة تطوير المزلقانات و الإشارات تصل إلي 46.8 بقيمة 9.4 مليار جنيه .
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