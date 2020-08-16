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في هذا الموعد.. الأهلي وأسوان يلتقيان الدوري المصري الممتاز

الرياضة

الأهلي
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أسوان

الاهلى

الدوري المصري الممتاز

يلتقي فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بفريق أسوان، بالدوري المصري الممتاز ضد في إطار الجولة 20 من المسابقة. 

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، في محو آثار التعادل السابق في الجولة الماضية ضد الإنتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف.

بينما يريد نادي أسوان إضافة ثلاث نقاط جديدة، بعد أن تعادل مع فريق نادي مصر بهدف لهدف خلال الجولة الماضية.


وتقام المباراة على أرضية ستاد الأهلي، مساء الغد الاثنين 17 أغسطس وتنقل المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابتة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة ON

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