» تصريحات مهمة للرئيس عن مخالفات البناء

16 أغسطس 2020 - 12:32 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطنين مضيفا: "أرجو الشهر اللي تمت إضافته للمواطنين مرة أخري عشان جدية التصالح بنهاية الـ 6 شهور اللي حددناها هتطلع خريطة فيها أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخري ، وأحياء سيتم السماح فيها بدور أو اثنين فقط".

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش نتهاون فيه كدولة وإلا الكلام بنقوله مش هايبقي فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كدة.. الـ 6 شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".