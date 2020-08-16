» تصريح صادم لـ "سموحة" بشأن شراء ثنائي الأهلي

16 أغسطس 2020 - 12:46 م





أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، صعوبة شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر من الأهلي بشكل نهائي.





وقال فرج خلال حواره ببرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت،:"أهدرنا فوزا كبيرا أمام المقاولون العرب، رغم تقدمنا مباراة جيدة جدا للغاية".







وتابع: "الفترة المقبلة ستكون افضل مازال أمامنا وقت لتحسين النتائج، مؤكدًا صعوبة شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي هم من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة ولكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي".





وواصل حديثه قائلاً: "ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".

