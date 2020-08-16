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تسريبات لمباريات البريميرليج قبل الإعلان عنها

الرياضة

البريميرليج
البريميرليج

محمد عبد الحارس

الدوري الإنجليزي

البريميرليج

تسريبات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الأحد، عن مباريات الجولة الأولى من الموسم المقبل للدورى الإنجليزى، قبل أن تعلن عنها الرابطة. 

ونشرت صحيفة "إيكو" الأنجليزية تسريبات لمباريالت الجولة الولي من الموسم المقبل بالبريميرليج 2020/2021، والتي ضمنت عشر لقاءات وهم:
برايتون × شيفيلد يونايتد
تشيلسى × ساوثهامبتون
إيفرتون × فولهام ليدز
يونايتد × نيوكاسل
مانشستر سيتى × كريستال بالاس
يونايتد × أرسنال
نوتنهام × أستون فيلا
ويست بروميتش × برينلى
ويست هام يونايتد × ليفربول
ولفيز ×ليستر سيتى

ومن المقرر ان تبدأ مباريات الموسم المقبل منةالدورى الإنجليزي في الثانى عشر من شهر سبتمبر المقبل، لينتهى في الثالث والعشرين من شهر مايو لعامك 2021.

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