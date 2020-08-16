» تسريبات لمباريات البريميرليج قبل الإعلان عنها

رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام
الرئيس عن "كورونا": "الموضوع مكنش حاد أوي"
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء
الرئيس: "عملنا مشاريع بتريليون جنيه ومش عايزينكم تسددوها"
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صلاح يشارك بمران ليفربول الأول استعدادا لموقعة أرسنال
عماد أديب: أخبرت بهذا الأمر من داخل غرفة تكوين القرار الإماراتي
الرئيس :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا "
"أنت لا تستحق التواجد بالأهلي".. تضع رمضان صبحي في مأزق
محمد عبد الحارس
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