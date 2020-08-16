الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء

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ترقية

السلك القضائي

شمل مختلف درجات السلك القضائي، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا، بترقية 61 قاضيا بوزارة العدل.

وبحسب ما اصدر ته وكالة الأنباء السعودية " واس" .. الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.


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