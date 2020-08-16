» بيراميدز يقترب من خطف أحد نجوم الزمالك.. شاهد التفاصيل

16 أغسطس 2020 - 01:37 م





ألمح الإعلامي عمر ربيع ياسين إلى استعداد نادي بيراميدز من خطف أحد نجوم نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.







وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك".





وأضاف: "هناك لاعب أيضًا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز".







ونجح بيراميدز في خطف رمضان صبحي من الأهلي قبل أيام، وتم التعاقد مع اللاعب مقابل 100 مليون جنيه في 3 مواسم.

