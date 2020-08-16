  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:05 م
Advertisements
بحث متقدم
وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين

رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عن "كورونا": "الموضوع مكنش حاد أوي"

الملك سلمان عاهل السعودية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس: "عملنا مشاريع بتريليون جنيه ومش عايزينكم تسددوها"

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

رد غير متوقع من قرقاش على مسؤول خليجي.. وصفه بهذا الشيء

الكويت .. يخلع ملابسه داخل مسجد " السبب صادم"

الكويت .. يخلع ملابسه داخل مسجد " السبب صادم"

محمد صلاح

صلاح يشارك بمران ليفربول الأول استعدادا لموقعة أرسنال

عماد أديب: أخبرت بهذا الأمر من داخل غرفة تكوين القرار الإماراتي

عماد أديب: أخبرت بهذا الأمر من داخل غرفة تكوين القرار الإماراتي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس :" عايزين نعمل حاجة حلوة لشعبنا "

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

"أنت لا تستحق التواجد بالأهلي".. تضع رمضان صبحي في مأزق

بيراميدز يقترب من خطف أحد نجوم الزمالك.. شاهد التفاصيل

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

عرض رسمى من الزمالك لضم نجم بيراميدز

#

توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

#

الزمالك يقترب من ضم نجم أول أغسطس

#

عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز


ألمح الإعلامي عمر ربيع ياسين إلى استعداد نادي بيراميدز من خطف أحد نجوم نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "هناك لاعب أيضًا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز".

ونجح بيراميدز في خطف رمضان صبحي من الأهلي قبل أيام، وتم التعاقد مع اللاعب مقابل 100 مليون جنيه في 3 مواسم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يقترب من خطف أحد نجوم الزمالك.. شاهد التفاصيل
» بشأن الحكام.. خبر صادم عن إدارة قمة الأهلي والزمالك
» في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال
» تصريح صادم لـ "سموحة" بشأن شراء ثنائي الأهلي
» تسريبات لمباريات البريميرليج قبل الإعلان عنها
» تصريحات مهمة للرئيس عن مخالفات البناء
» الرئيس يرحب بـ"عدلي منصور": شخصية وطنية عظيمة
» قرار جديد من الخطيب بشأن أزمة رمضان صبحي
» الوزير : نقل 2 مليون راكب عام 2030
» في هذا الموعد.. الأهلي وأسوان يلتقيان الدوري المصري الممتاز
» في عمر الـ 16 عاما.. صورة نادرة لشويكار بفستان الزفاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة