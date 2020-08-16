إنبي يعلن خبرا سارا لجمهوره

16 أغسطس 2020 - 01:43 م









أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن جميع المسحات التي وقعت على اللاعبين بالفريق الأول الكروي بالنادي، جاءت سلبية من فيروس كورونا المستجد.







وأكد عبد الناصر أن سلبية العينات رفعت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني خاصة مع حاجة الكابتن حلمي طولان المدير الفني لجميع اللاعبين في اللقاءات المقبلة بالدوري.







يذكر أن الفريق سيلعب غدًا مع سموحة باستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

