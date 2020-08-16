رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام

16 أغسطس 2020 - 01:44 م

في تطور العلاقات العربية الإسرائيلية، وعقب اتفاقية السلام الأخيرة التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل، كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين، اليوم الأحد، عن أن اتفاقية سلام أوشك على التوقيع بين إسرائيل والسودان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن الوزير قوله :" إنه يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الجاري".

وكشفت الهيئة أيضا أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى إنجاز هذا الأمر.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبرايرالماضي ، حيث اتفقا على بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء قرار رئيس الموساد بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وأضاف ترامب حينها على حسابه الرسمي في تويتر: "انفراجه كبيرة اليوم.. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".