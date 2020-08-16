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بـ100 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف رمضان صبحي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

محمد عبد الحارس

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رمضان صبحى

بيراميدز

هيدرسيفيلد الإنجليزي

وقع رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم مقابل 5 ملايين يورو أي ما يعادل 100 مليون جنيه، إجمالي مدة تعاقد الجناح الدولي لمنتخب مصر مع السماوي. 

واجتمع رمضان صبحي برفقة وكيله نادر شوقي، مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات وتم الإتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وتم تحويل المقدم، لحساب صبحي، ليوقع اللاعب رسميًا على عقود انتقاله إلى الفريق السماوي.

واشترط الجناح الدولي لمنتخب مصر رمضان صبحي الحصول على 50 مليون جنيه كاش قبل التوقيع وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة بيراميدز.

من جانبه نجح ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز والمتواجد حاليًا في انجلترا بالحصول على موافقة هيدرسيفيلد على بيع رمضان صبحي لبيراميدز مقابل 3 ملايين و500 ألف إسترليني.

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